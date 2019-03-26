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Тимошенко увеличила отрыв от Порошенко и выходит во второй тур с Зеленским

Тимошенко увеличила отрыв от Порошенко и выходит во второй тур с Зеленским

КИЕВ. 26 марта. УНН. Юлия Тимошенко увеличила отрыв от Петра Порошенко и выходит во второй тур с Владимиром Зеленским. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного с 16 по 23 марта компанией "Blue Dawn Monitoring", передает УНН.

Опрос проводился двумя методами - телефонным и "face-to-face".

Также украинцы высказали свое мнение по поводу возможных комбинаций во втором туре президентских выборов.

В случае если во второй тур выйдут Порошенко и Тимошенко, действующего президента поддержат 15%, Юлию Владимировну - 27%. Если во второй тур выйдут Порошенко и Зеленский, за первого кандидата готовы проголосовать 14% соотечественников, за второго - 33%.

В случае комбинации Тимошенко-Зеленский, отдать свой голос за Юлию Владимировну готовы 18% украинцев, за Зеленского - 30%.

О своей готовности принять участие в выборах заявили 54% опрошенных украинцев.

В целом, социологи "Blue Dawn Monitoring" прогнозируют следующий результат президентских выборов: Зеленский - 23,4% (погрешность 2,8%), Тимошенко - 19,7% (погрешность 2,2%), Порошенко - 16,9% (погрешность 2,5%).

В опросе приняли участие 5 тысяч респондентов, старше 18 лет. В ОРДЛО, Севастополе и АР Крым опрос не проводился. Общая погрешность исследования – не более 1,4%, уровень досягаемости – 52%.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, исследование
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