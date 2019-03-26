В Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий представителей УПА

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Украине вступил в силу закон "О внесении изменения в статью 6 Закона Украины" О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты "по усилению социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке", передает УНН.

"Лица, которые принимали участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА), Организации народной обороны "Карпатская сечь", Украинской военной организации (УВО), вооруженных подразделений организации украинских националистов и в соответствии с Законом Украины" О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке "признаны борцами за независимость Украины в XX веке. Порядок предоставления статуса участника боевых действий указанным лицам устанавливается Кабинетом Министров Украины", - сказано в документе.



Как сообщал УНН, Порошенко подписал закон о предоставлении статуса ветеранов воинам УПА .