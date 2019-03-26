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НАПК нашло нарушения в 17 отчетах кандидатов в президенты

НАПК нашло нарушения в 17 отчетах кандидатов в президенты

КИЕВ. 26 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции завершило анализ промежуточных финансовых отчетов кандидатов на пост Президента Украины, в 17-ти отчетах зафиксировано нарушение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"25 марта на внеочередном заседании был утвержден анализ промежуточных финансовых отчетов. По результатам анализа в 17-ти отчетах выявлены нарушения. Наиболее распространенными среди зафиксированных нарушений были наличие налогового долга у субъектов, которые осуществляли взносы, а также неполнота данных, указанных в отчете", - сообщили в НАПК.

Финансовые отчеты, которые подавались распорядителями счетов избирательных фондов кандидатов, проверялись на соответствие порядка представления и полноту заполнения, соответствие отчетных данных информации, полученной от банков, на соблюдение ограничений в осуществлении взносов, в том числе о наличии налогового долга у субъекта, который осуществляет взнос.

Ранее НАПК и ЦИК создали специальную рабочую группу по контролю за формированием избирательных фондов кандидатов и проверки финансовых отчетов.

Напомним, НАПК указало на ошибки в декларациях кандидатов в президенты.

Источник: УНН
Теги: выборы, Президент, кандидатуры, НАПК, отчет
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