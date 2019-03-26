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Перед выборами под Кривым Рогом устроили дом-"теремок"

Перед выборами под Кривым Рогом устроили дом-"теремок"

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КИЕВ. 26 марта. УНН. В поселке Рудничное, недалеко от города Кривой Рог Днепропетровской области, выявлен нежилой дом, в котором с декабря 2018 года был прописан 41 избиратель. Об этом говорится в сообщении в Facebook днепровской ячейки ВОО "Гражданская сеть "ОПОРА", передает УНН.

Согласно сообщению, 22 марта, на заседании окружной избирательной комиссии №33, член комиссии Сергей Петрига сообщил, что в поселке Рудничное, по адресу улица Рудничная, д. 11, расположен непригодный для проживания частный дом, в котором зарегистрирован 41 избиратель. Но, во время его визита, ни одного человека там обнаружено не было.

На обращение в Реестр избирателей, члену комиссии был предоставлен ответ, что действительно, по этому адресу зарегистрирован 41 избиратель, и они все зарегистрированы с декабря 2018 года. По его убеждению, это было сделано под выборы, поскольку, кто эти люди, никто из соседей не знает.

В сообщении отмечается, что наблюдатели посетили дом по указанному адресу и избирательный участок №121753, к которому он принадлежит. По словам местных жителей, этот дом был продан летом 2018 года. Новые хозяева появляются редко, последний раз в доме их видели осенью 2018 года. Наблюдатели также отмечают, что дом по указанному адресу находится в непригодном для проживания состоянии.

Ранее УНН сообщал, что секретарем избирательного участка в Киевской области назначили умершего человека.

Выборы Президента Украины состоятся 31 марта.

Источник: УНН
Теги: выборы, Днепр и Днепропетровская область, мошенничество, наблюдатели, Президент
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