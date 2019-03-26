Генпрокурор провел встречу с представителями миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами

КИЕВ. 26 марта. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко провел встречу с представителями Миссии по наблюдению за выборами Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Украины, передает УНН.

"Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко провел встречу с представителями Миссии по наблюдению за выборами Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ", - говорится в сообщении.

На встрече стороны обсудили вопросы, связанные с избирательным процессом, в частности обсуждались правовая база относительно правонарушений в сфере избирательных прав, а также их расследование и привлечение к ответственности причастных к таким нарушениям человек.

Также генпрокурор проинформировал представителей Миссии о работе, которая ведется органами прокуратуры Украины по привлечению к ответственности виновных лиц, а также о наиболее распространенных видах нарушений избирательного законодательства.

По результатам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству в сфере защиты избирательных прав, а также обсудили пути возможного сотрудничества.

Как сообщал УНН, 6 февраля Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сегодня официально открыло миссию по наблюдению за выборами президента Украины.

Напомним, в Украине 25 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, связанных с избирательным процессом.