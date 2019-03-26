Компания с орбиты семейного бизнеса депутата не отдает долги государству – YouControl

КИЕВ. 26 марта. УНН. ООО "Витафудс" наращивает налоговые долги перед государством. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала YouControl, передает УНН.

В частности сообщается, что по состоянию на 1 марта текущего года общество имеет налоговый долг в размере 9 тыс. 345 грн.

Ранее УНН сообщал, что на 1 ноября 2018 года "Витафудс" имело налоговый долг в размере 7 тыс. 305 грн.

Кроме этого, отмечается, что за последние три года ООО "Витафудс" фигурировало в 88 уголовных судебных делах.

Всего в компании 103 судебных дела за последние три года, подсчитала аналитическая система YouControl.

Добавим, что уставный капитал ООО "Витафудс" составляет всего 1 тыс. грн.

Основателем компании является Дмитрий Дубницкий.

Добавим, что согласно постановлению Печерского райсуда ООО "Витафудс" входило в состав снековой компании S.Group, которую связывали с семьей депутата от РПЛ Сергея Рыбалки. В частности, ООО "Снек Экспорт" из указанной корпорации принадлежит лично отцу политика - Виктору Рыбалке.

Вместе с тем, по данным отдельных СМИ, в мае 2018 года S.Group якобы изменила свое название на "Ай Пи Джи" (IPG). Официального подтверждения этих данных со стороны Рыбалки не было.