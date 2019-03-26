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Тыл и вооружение ВСУ подчинят силам логистики

Тыл и вооружение ВСУ подчинят силам логистики

КИЕВ. 26 марта. УНН. К концу апреля планируется сформировать командование сил логистики Вооруженных сил Украины, в подчинение которого с начала мая будут передавать Тыл и Вооружение ВСУ. Об этом заявил во время брифинга начальник Главного управления логистики - заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины генерал-майор Иван Гаврилюк, передает корреспондент УНН.

"Так, согласно аналогичным структурам стран НАТО, в соответствии с совместной директивой Министерства обороны и Генерального штаба, до конца апреля месяца сформируется командование сил логистики Вооруженных сил Украины. С начала мая это командование принимает в свое подчинение Тыл и Вооружение ВСУ", - сказал Гаврилюк.

По его словам, начато создание подразделения координации военных перевозок и транспортировки ВСУ в составе командования сил логистики.

"К концу 2020 года спланировано перевести командование сил логистики на единый штат, как единую организационную штатную структуру. С полным подчинением тыла и вооружения под командованием сил логистики", - рассказал Гаврилюк.

Напомним, тактическая авиация ВСУ провела тренировку вместе с противовоздушной обороной.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, ВСУ, логистика
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