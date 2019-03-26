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Украинские курсанты проходят стажировку на кораблях стран-членов НАТО

Украинские курсанты проходят стажировку на кораблях стран-членов НАТО

КИЕВ. 26 марта. УНН. Украинские курсанты проходят стажировку на кораблях военно-морских сил государств-членов НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-службу миссии Украины при НАТО.

"В рамках программы НАТО по совершенствованию системы военного образования (NATO DEEP), а также на основе соответствующих планов двустороннего сотрудничества, курсанты Института ВМС Национального университета "Одесская морская академия" продолжают проходить стажировку на кораблях ВМС государств-членов", - говорится в сообщении.

В частности, курсант Института ВМС НУ "ОМА" будет стажироваться на тральщике ВМС ВС Французской Республики "Каприкорн", который сейчас находится в порту Одессы, в период с 26 марта по 13 апреля.

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Планируется, что после выхода тральщика из порта состоятся двусторонние учения с кораблями и катерами ВМС ВС Украины по программе PASSEX. Стажировка украинского курсанта продлится до прибытия французского корабля во французский город Тулон.

Как сообщал УНН, вступил в силу закон о допуске военных НАТО в Украине в 2019 году для участия во многонациональных учениях.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, корабль
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