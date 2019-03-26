Порошенко по телефону поговорил с Назарбаевым о дружбе

КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Как сообщили в пресс-службе Главы государства, речь шла об укреплении взаимовыгодного сотрудничества на основе дружбы и уважения между обеими странами и народами, передает УНН.

Как сообщили в пресс-службе, Глава государства отметил значительный личный вклад первого президента Республики Казахстан в становление и развитие украинско-казахстанских отношений.

"Собеседники выразили уверенность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества на основе дружбы и уважения между обеими странами и народами", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в обращении к народу Казахстана заявил, что уходит в отставку.