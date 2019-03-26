Регистрация | Вход |
USD: 26,89 -0,0718  EUR: 30,45 -0,0193 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 26 марта 2019 17:01
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ПЦУ пока не поднимают вопрос канонизации
В ПЦУ пока не поднимают вопрос канонизации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
10410
Версия для печати

Порошенко по телефону поговорил с Назарбаевым о дружбе

Порошенко по телефону поговорил с Назарбаевым о дружбе

КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Как сообщили в пресс-службе Главы государства, речь шла об укреплении взаимовыгодного сотрудничества на основе дружбы и уважения между обеими странами и народами, передает УНН.

Как сообщили в пресс-службе, Глава государства отметил значительный личный вклад первого президента Республики Казахстан в становление и развитие украинско-казахстанских отношений.

"Собеседники выразили уверенность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества на основе дружбы и уважения между обеими странами и народами", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в обращении к народу Казахстана заявил, что уходит в отставку.

Источник: УНН
Теги: Украина, Казахстан, Президент, Петр Порошенко

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.