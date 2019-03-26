Европарламент одобрил отказ от перевода часов на “летнее” и “зимнее” время

КИЕВ. 26 марта. УНН. Европейский парламент большинством голосов поддержал законопроект об отмене перехода между летним и зимним временем с 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента, передаёт УНН.

“Члены Европарламента проголосовали за прекращение практики корректировки часов на час весной и осенью с 2021 года”, — сказано в сообщении прес-службы.

Сообщается, что страны ЕС, которые решили сохранить летнее время, должны будут в последний раз перевести часы в последнее воскресенье марта 2021 года. Те, кто предпочтёт остаться на зимнем времени, должны будут перевести свои часы в последнее воскресенье октября 2021 года.

Законопроект был одобрен 410 голосами депутатов Европарламента при 192 “против” и 51 воздержавшемся.

Теперь текст законопроекта будет вынесен на обсуждение министров транспорта стран Евросоюза.

Напомним, летом 2018 года Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС намерен отменить переход между летним и зимним временем.

Тогда в Минэкономразвития Украины отметили, что в случае принятия Европейским Союзом решения об отмене перехода на летнее время Минэкономразвития обратится в Кабинет Министров Украины о возможности внесения соответствующих изменений в порядке исчисления времени на территории страны.