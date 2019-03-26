В оккупированном Крыму задержали журналиста Гайворонского

КИЕВ. 26 марта. УНН. В оккупированном Крыму задержали, якобы “из-за наркотиков”, ялтинского журналиста Евгения Гайворонского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Крым.Реалии.

О том, что журналиста якобы “задержали из-за наркотиков”, изданию сообщили знакомые журналиста на условиях анонимности.

“Он мне позвонил пару часов назад. И очень коротко сказал: “У меня есть один звонок. Задержали. Вменяют наркотики”. Я, естественно, задала вопрос, какие. Он сказал: “Анабиоиды. В 15:00 у меня суд (по местному времени -ред.). Все. В городском суде Ялты”, — рассказала знакомая Гайворонского.

Отмечается, ранее севастопольский информационный сайт “Примечания” объявил, что прекратил сотрудничество с ялтинским журналистом Евгением Гайворонским после его “проукраинских высказываний” и комментариев, которые “не отражают позицию редакции”.

Гайворонский считает, что севастопольский информационный сайт “Примечания” прекратил с ним сотрудничество из-за позиции по вопросу аннексии Крыма, критики в адрес президента России Владимира Путина и российской власти полуострова.

6 марта российские силовики провели обыски, по месту жительства, у ялтинского журналиста Евгения Гайворонского. У него были изъяты документы, электронная техника, телефон, компьютер.

Напомним, в посольстве США в Киеве заявили, что обеспокоены состоянием здоровья крымскотатарского журналиста Наримана Мемедеминова, который находится под арестом в оккупированном Крыму.