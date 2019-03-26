Денисова направила Москальковой медисследования, подтверждающие состояние Гриба

КИЕВ. 26 марта. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила своей российской коллеге Татьяне Москалькова обращение и все необходимые медицинские исследования, подтверждающие тяжелое состояние украинского политзаключенного Павла Гриба. Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Я направил обращение и все необходимые медицинские исследования, подтверждающие тяжелое состояние Павла, к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Сейчас она владеет всей необходимой информацией и знает, что непредоставление необходимой медицинской помощи может привести к фатальным последствиям для жизни Павла", - написала Омбудсмен.

Она призвала Москалькову вмешаться в процесс для обеспечения надлежащих условий содержания украинца и оказания медицинской помощи.

По ее словам голодание несет угрозу жизни Гриба, ведь он находится в критическом состоянии.

"Украинцу необходимо дополнительное медицинское обследование и последующая хирургическая операция", - отметила Денисова.

Как сообщал УНН, отец украинского политзаключенного Павла Гриба заявил, что его сын требует немедленной операции из-за риска внутреннего кровотечения.

22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным "в призывах к терроризму и склонению к теракту" украинского политзаключенного Павла Гриба, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

После этого Павел объявил голодовку. Из-за голодовки его переведут в отдельную камеру.

Европейский Союз, Польша, США призвали немедленно освободить Павла Гриба.