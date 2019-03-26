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Денисова направила Москальковой медисследования, подтверждающие состояние Гриба

Денисова направила Москальковой медисследования, подтверждающие состояние Гриба

Павел Гриб

КИЕВ. 26 марта. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила своей российской коллеге Татьяне Москалькова обращение и все необходимые медицинские исследования, подтверждающие тяжелое состояние украинского политзаключенного Павла Гриба. Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Я направил обращение и все необходимые медицинские исследования, подтверждающие тяжелое состояние Павла, к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Сейчас она владеет всей необходимой информацией и знает, что непредоставление необходимой медицинской помощи может привести к фатальным последствиям для жизни Павла", - написала Омбудсмен.

Она призвала Москалькову вмешаться в процесс для обеспечения надлежащих условий содержания украинца и оказания медицинской помощи.

По ее словам голодание несет угрозу жизни Гриба, ведь он находится в критическом состоянии.

"Украинцу необходимо дополнительное медицинское обследование и последующая хирургическая операция", - отметила Денисова.

Как сообщал УНН, отец украинского политзаключенного Павла Гриба заявил, что его сын требует немедленной операции из-за риска внутреннего кровотечения.

22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным "в призывах к терроризму и склонению к теракту" украинского политзаключенного Павла Гриба, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

После этого Павел объявил голодовку. Из-за голодовки его переведут в отдельную камеру.

Европейский Союз, Польша, США призвали немедленно освободить Павла Гриба.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, омбудсмен, политзаключенные, Павел Гриб
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