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Глава Нацполиции уплатил за год около 1 млн грн алиментов

Глава Нацполиции уплатил за год около 1 млн грн алиментов

КИЕВ. 26 марта. УНН. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев за прошлый год заплатил около 1 млн грн алиментов. Об этом свидетельствует его электронная декларация за 2018 год, передает УНН.

Так, по данным декларации, за прошлый год Князев уплатил 926 333 грн алиментов. В то же время, информация об уплаченных алиментах в электронной декларации за 2017 год отсутствует.

Согласно декларации, за прошлый год Князев получил 1,9 млн грн дохода в виде зарплаты и гонораров.

Глава Нацполиции также указал в декларации 1,3 млн грн, 10 тыс. долларов и 10 тыс. евро наличности. Кроме того, на счету "Приватбанка" Князев сохраняет около 326 тыс. грн.

В декларации указана квартира в Чабанах Киевской области, площадью 87,5 кв. м, 25% которой находится в собственности Князева, и является его зарегистрированным местом жительства.

Также он указал квартиру в Броварах Киевской области, площадью 79,9 кв. м, что полностью находится в его собственности, и аренду квартиры в комплексе специальных объектов "Фортеця" МВД, площадью 172,9 кв. м.

В собственности главы Нацполиции также находятся два земельных участка, площадью по 1 тыс. кв. м, расположенных в Житомирской и Киевской областях.

Транспортные средства в декларации отсутствуют.

Напомним, Кабмин назначил главой Нацполиции Сергея Князева в феврале 2017 года.

Источник: УНН
Теги: декларация, Национальная полиция
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