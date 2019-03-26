ЦИК разрешила изготовить бюллетени для голосования на судах

КИЕВ. 26 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия предоставила разрешение участковым избирательным комиссиям специальных избирательных участков, образованных на судах, изготовить избирательные бюллетени для голосования в день выборов президента Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Рассмотрев соответствующее представление, Комиссия предоставила разрешение участковым избирательным комиссиям специальных избирательных участков № 000004, 000005, 000007, 000009 - 000012, 000014 - 000018, 000020, 000021, 000023, 000024, 000027, 000028, 000030, 000033, 000034 территориального избирательного округа № 143, образованных на судах, которые в день очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года будут находиться в плавании под Государственным Флагом Украины, изготовить в виде исключения избирательные бюллетени по очередным выборам Президента Украины для голосования в день выборов непосредственно этими комиссиями..." - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцам рассказали, какая будет погода в день выборов

Изготовить бюллетени разрешили в количестве, которое на 0,5 процента превышает количество избирателей, включенных в списки избирателей на этих избирательных участках.

Как сообщал УНН, ЦИК разрешила изготовить бюллетени для голосования на полярной станции Украины.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военным объяснили, как проголосовать на выборах президента

Напомним, ЦИК завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на выборах президента.