В Европарламенте выдвинули требования к России по Крыму

КИЕВ. 27 марта. УНН. Европейский союз требует от России освободить всех украинских политзаключенных, "пленников Кремля" и военнопленных, а также обеспечить свободный проход Керченским проливом. Об этом заявил еврокомиссар Йоханнес Ган, выступая от имени Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, передает корреспондент УНН.

“5 лет назад Российская Федерация нелегально аннексировала АР Крым и Севастополь. 5 лет подряд Евросоюз остается устойчивым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности. Мы не признаем и никогда не признаем это нарушение международного права. Мы непреклонны в нашем непризнании”, — сказал Ган.

По его словам, в ЕС обеспокоены относительно ухудшения ситуации безопасности в регионе Черного моря с растущей милитаризацией полуострова. Еврокомиссар считает, что захват РФ в прошлом ноябре украинских моряков “само по себе является следствием нелегальной аннексии и является напоминанием ее негативного эффекта на стабильность”.

“Евросоюз ожидает, что Россия освободит немедленно и беспрепятственно украинские экипажи и судна, захваченные в тот день. Россия должна обеспечить соблюдение прав на юридическое представительство и доступа к ним консульских органов. Мы также ожидаем, что Россия обеспечит им необходимое медицинское лечение”, — отметил он.

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Ган добавил, что недопустимо также строительство Керченского моста без разрешения Украины.

“Некоторое время назад Россия ввела режим инспекций, ограничивающих свободу навигации через Керченский пролив из и в украинские порты, что привело к значительным задержкам. Сотни судов под украинским и международным флагами, в частности государств-членов ЕС, подверглись проверкам, которые могли длиться несколько дней. Мы ожидаем от России обеспечить беспрепятственный и свободный проход для всех судов из и в Азовское море в соответствии с нормами международного права. Мы приветствуем украинские усилия в попытке найти справедливость, как, например, по делу о конвенции ООН по морскому праву”, — отметил он.

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Еврокомиссар упомянул, в дополнение к негативным последствиям нелегальной аннексии, о ситуации с безопасностью на полуострове.

“Мы также наблюдаем систематические ограничения основных прав и нарушение прав человека на полуострове. Права крымских татар серьезно нарушаются, закрываются СМИ, деятельность Меджлиса крымскотатарского народа запрет, а ее лидеры и члены преследуются.

ЕС продолжает призывать к немедленному и беспрекословного освобождения Олега Сенцова, который получил премию Сахарова прошлого года. Мы также призываем к освобождению многих других, в частности Эдема Бекирова, Николая Семены, Владимира Балуха, Эмира Куку, которые были заключены и осуждены Россией в нарушении международного права. Мы призываем расследовать все нарушения прав человека и предоставить доступ международных наблюдателей за соблюдением прав человека на Крымский полуостров”, — подчеркнул политик.

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Вспомнил он и о недавно осужденного в России украинского политзаключенного Павла Гриба.

“Мы к сожалению продолжаем наблюдать противозаконные осуждения украинских граждан в России. Один из последних случаев — Павел Гриб, приговорен к 6 годам в колонии, и мы также ожидаем его освобождения. Мы также воспользуемся всеми возможностями для того, чтобы поднимать каждый отдельный случай публично и двусторонне с нашими российскими собеседниками.

Исчезая бы с нарушениями Россией международного права, Украина не осталась наедине. Мы стоим с нашим партнером по ассоциации и продолжим это делать. Мы осуждаем построение Керченского моста и указываем на ухудшение ситуации в Черном и Азовском морях”, — подчеркнул он.

Как сообщал УНН, 15 марта Совет Безопасности ООН провел заседание в формате Аррии, посвященное пятой годовщине российской оккупации Крыма.