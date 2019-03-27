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Эльмар Брок: подобных аннексии Крыма нарушений международного права не было с 1945-го

Эльмар Брок: подобных аннексии Крыма нарушений международного права не было с 1945-го

Эльмар Брок

КИЕВ. 27 марта. УНН. Нарушений международного права, подобных российской аннексии Крыма, не было с 1945 года. Об этом заявил депутат Европарламента, экс-председатель комитета Европейского парламента по иностранным делам Эльмар Брок во время дебатов в ЕП по Крыму, передает УНН.

"Мы в Хельсинки ввели два принципа: суверенитет государства и его право решать, с кем оно хочет заключать договоры, быть в альянсах, а также тот факт, что в ее границы нельзя вмешиваться. Россия нарушила оба эти принципы и принесла войну в страну", - сказал Брок

По его убеждению, Европейскому парламенту нужно воспринимать это с точки зрения международного права.

"Это было первое нарушение международного права с 1945 года и это не должно быть практикой в Европе 21-го века. Мы не должны принимать такие вещи, мы должны быть очень четкими - должны придерживаться наших санкций", - подчеркнул он.

Брок также подчеркнул, что Европа должна быть открытой к диалогу с Россией, но при условии, что международное право будет восстановлено.

Напомним, Европейский союз требует от России освободить всех украинских политзаключенных, "пленников Кремля" и военнопленных, а также обеспечить свободный проход Керченским проливом.

Источник: УНН
Теги: Европарламент, ЕС, Россия, Крым, Украина, оккупация, аннексия, аннексия Крыма
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