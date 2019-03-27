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Порошенко рассказал, кто является его главным оппонентом на президентских выборах

Порошенко рассказал, кто является его главным оппонентом на президентских выборах

КИЕВ. 27 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова" заявил о том, что на президентских выборах Украины его главным оппонентом является президент России Владимир Путин, сообщает УНН.

“Кто мой оппонент? Мой оппонент — Путин”, — заявил он.

Президент также отметил, что его союзником является украинский народ и выразил уверенность в том, что выборы в Украине будут свободными, прозрачными и честными.

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Напомним, в течение марта в связи с подготовкой и проведением выборов Президента Украины Государственная пограничная служба Украины осуществляет меры усиленной охраны границы. В частности, активная фаза усиления системы охраны границы начнется уже на следующей неделе.

Накануне выборов для предотвращения провокаций охрану объектов хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов была усилена.

Источник: УНН
Теги: выборы, Владимир Путин, кандидатуры, Петр Порошенко
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