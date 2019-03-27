В Конгрессе США предлагают обнародовать документы о попытках отстранить Трампа от власти
Заместитель министра юстиции США Род Розенстайн
КИЕВ. 27 марта. УНН. Комитет по вопросам юстиции Палаты представителей американского Конгресса призвал министерство юстиции США обнародовать документы, касающиеся бесед американских чиновников о возможном отстранении от власти президента Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Резолюция комитета была поддержана единогласно. За нее проголосовали и демократы, и республиканцы, которые и предложили текст. После одобрения в комитете резолюция будет вынесена на голосование в Палате представителей. В случае одобрения в министерство будет направлено формальное прошение о предоставлении документов.
Речь идет о действиях заместителя министра юстиции США Рода Розенстайна и бывшего заместителя главы ФБР Эндрю Маккейба. Маккейб рассказал о планах Розенстайна записывать разговоры с Дональдом Трампом. Маккейб также утверждал, что заместитель министра юстиции размышлял над возможностью импичмента президента с помощью американской конституции. По словам Маккейба, Розенстайн говорил с ним на эти темы после избрания Трампа в ноябре 2016 года.
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Чиновники могли обсуждать возможность принудительного отстранения президента Трампа от должности на основании 25-й поправки к Конституции США. Согласно попраке, президент может быть лишен должности по медицинским показаниям, однако для этого нужно решение большинства членов правительства.
"Род поднял эту тему и обсудил со мной, сколько членов кабинета могли бы поддержать такой шаг. Честно говоря, я мало что могу сказать по этому вопросу. Поэтому я просто слушал, что скажет он. Это был невероятно напряженный момент", - заявил в феврале 2019 года Эндрю Маккейб.
Заместитель министра юстиции США Род Розенстайн отрицает эти утверждения.
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Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит оснований для беспокойства по поводу возможности инициирования процедуры импичмента против него, поскольку он не был вовлечен в какие серьезные нарушения.