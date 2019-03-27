В Конгрессе США предлагают обнародовать документы о попытках отстранить Трампа от власти

КИЕВ. 27 марта. УНН. Комитет по вопросам юстиции Палаты представителей американского Конгресса призвал министерство юстиции США обнародовать документы, касающиеся бесед американских чиновников о возможном отстранении от власти президента Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Резолюция комитета была поддержана единогласно. За нее проголосовали и демократы, и республиканцы, которые и предложили текст. После одобрения в комитете резолюция будет вынесена на голосование в Палате представителей. В случае одобрения в министерство будет направлено формальное прошение о предоставлении документов.

Речь идет о действиях заместителя министра юстиции США Рода Розенстайна и бывшего заместителя главы ФБР Эндрю Маккейба. Маккейб рассказал о планах Розенстайна записывать разговоры с Дональдом Трампом. Маккейб также утверждал, что заместитель министра юстиции размышлял над возможностью импичмента президента с помощью американской конституции. По словам Маккейба, Розенстайн говорил с ним на эти темы после избрания Трампа в ноябре 2016 года.

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Чиновники могли обсуждать возможность принудительного отстранения президента Трампа от должности на основании 25-й поправки к Конституции США. Согласно попраке, президент может быть лишен должности по медицинским показаниям, однако для этого нужно решение большинства членов правительства.

"Род поднял эту тему и обсудил со мной, сколько членов кабинета могли бы поддержать такой шаг. Честно говоря, я мало что могу сказать по этому вопросу. Поэтому я просто слушал, что скажет он. Это был невероятно напряженный момент", - заявил в феврале 2019 года Эндрю Маккейб.

Заместитель министра юстиции США Род Розенстайн отрицает эти утверждения.

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Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит оснований для беспокойства по поводу возможности инициирования процедуры импичмента против него, поскольку он не был вовлечен в какие серьезные нарушения.