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Присутствие российских войск в Венесуэле нарушает конституцию - Гуайдо

Присутствие российских войск в Венесуэле нарушает конституцию - Гуайдо

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо с Конституцией страны

КИЕВ. 27 марта. УНН. Присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию этой страны. Об этом во вторник, 26 марта, заявил временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, сообщает УНН со ссылкой на DW.

“Кажется, (правительство Николаса Мадуро — ред) не доверяет своим войскам, поскольку импортирует иностранных военных... опять нарушая конституцию”, — заявил Гуайдо, выступая в контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи.

Политик также обвинил правительство Мадуро в том, что развивая военное сотрудничество с Россией, он не решает внутренние проблемы страны.

Между тем агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило о том, что среди прибывших в Венесуэлу российских военных могут быть специалисты по кибербезопасности.

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Напомним, что СМИ Венесуэлы сообщили о том, что 23 марта на территорию страны двумя самолетами были доставлены в сотни российских военнослужащих и около 35 тонн груза. Впоследствии эту информацию подтвердили в правительстве Мадуро.

Источник: УНН
Теги: Россия, Конституция, военные, Венесуэла
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