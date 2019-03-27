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Правительство планирует определить количество срочников для весеннего призыва

Правительство планирует определить количество срочников для весеннего призыва

КИЕВ. 27 марта. УНН. Кабинет министров планирует сегодня, 27 марта, рассмотреть проект распоряжения об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в апреле - июне 2019 года, передает УНН.

Также чиновники планируют принять два отдельных распоряжение о некоторых вопросах акционерного общества коммерческий банк ПриватБанк и по вопросам публичного акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украиниˮ.

Политики планируют рассмотреть проекты распоряжений: о перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству юстиции на 2019, о внесении изменений в перспективный план формирования территорий общин Ровенской области, о передаче части бюджетных назначений, предусмотренных Министерству образования и науки на 2019 год, об утверждении финансового плана государственного предприятия "Энергорынок" на 2019 год.

Среди вопросов повестки дня Кабмина является утверждение законопроектов "О выходе из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики" и "О государственном регулировании в сфере спутниковой навигации".

Как сообщал УНН, Минздрав планирует ввести уголовную ответственность за продажу лекарств без рецепта.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, политика
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