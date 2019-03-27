Климкин держит почти 2,5 млн грн наличными в валюте

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин держит валюту в наличной форме почти на 2,5 млн грн. Об этом стало известно из его декларации за 2018 год в Едином госреестре, передает УНН.

Согласно декларации, министр заработал за прошлый год 754 тысяч грн и еще 26,2 тыс. грн по процентам с вклада в "Ощадбанке".

При этом глава МИД держит 47 тыс. евро и 33 тыс. долларов наличными, а его жена - 45 тыс. евро и 55 тыс. долларов.

Еще около 649 тыс. грн министр разместил на банковском счете в "Ощадбанке".

Кроме того, в собственности семьи Климкиных - три квартиры, 4 земельных участка, 2 дачных дома, два автомобиля и один паркоместо.

Напомним, в июле прошлого года НАПК приняло решение об утверждении результатов проверок деклараций Климкина.

Добавим, Климкин выступил за то, что украинское правительство как можно быстрее должно отреагировать на отмену КСУ статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.