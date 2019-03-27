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Задержанные в Крыму активисты помогали политзаключенным - Денисова

Задержанные в Крыму активисты помогали политзаключенным - Денисова

КИЕВ. 27 марта. УНН. На территории оккупированного Крыма, в городе Симферополе, осуществляются обыски в домах общественных активистов. По предварительной информации, уже задержали 10 человек. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, передает УНН.

Омбудсмен отметила, что обыски проводятся оккупационными властями в 25 домах активистов "Крымской солидарности" и общественных активистов. Пока неизвестно, по какому поводу проводят обыски.

"Следователи" действия проходят, в частности, у Ремзи Бекирова, империи Арифмеметова, Рустема Шейхалиева, Эрфана Османова, Азиза Бекирова, Акима Бекирова, Абдульазиз Умерова, Меджит Абдурахманова, Тофика Абдулгазиева, Яшар Муединова, Сеитвели Сейтабдиева, Эдема Яячикова.

Большинство из них, как отметила Денисова, ездили на судебные заседания в Ростов-на-Дону - передавать передачи и посещать политзаключенных.

По словам омбудсмена, активисты сообщили, что в микрорайоне Каменка, где проходят обыски, все перекрыто Росгвардией. 

"По предварительной информации, так называемыми правоохранительными органами в Симферополе уже задержаны 10 человек. Обыски продолжаются, и количество задержанных может увеличиться", - написала Денисова.

Она добавила, что адвокатов пока не допускают некоторых владельцев домов забирают в следственный комитет.

Напомним, по информации "Крымской солидарности", задержанных после обысков во временно оккупированном Симферополе крымских татар увезли в ФСБ РФ.

Источник: УНН
Теги: Крым, задержание, политзаключенные
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