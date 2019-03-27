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Австралия и Нидерланды начали переговоры с Россией по делу MH17

Австралия и Нидерланды начали переговоры с Россией по делу MH17

КИЕВ. 27 марта. УНН. Представили голландского и австралийского правительства провели встречу с российскими коллегами, чтобы обсудить дело о крушении рейса MH17 в 2014 году. Об этом в среду заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

"Первая трехсторонняя встреча недавно достоялась. Мы не можем раскрыть содержание процесса, потому что конфиденциальность здесь жизненно важна, но я могу сказать вот что: мы по-прежнему привержены достижению правды, справедливости и ответственности", - сказал Блок журналистам в Сиднее.

Как сообщал УНН, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что РФ готовится к предстоящим в ближайшее время в Вене трехсторонним консультациям по вопросам крушения малайзийского “Боинга” МН17 на востоке Украины 17 июля 2014 года.

Напомним, самолет Boeing-777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" над зоной российской гибридной агрессии на востоке Украины 17 июля 2014. Погибли 298 человек - все, кто был на борту.

По соглашению Украины, на территории, которой произошла трагедия, международное расследование - как техническое, так и уголовное - возглавили Нидерланды, граждан которых было больше всего среди погибших. 24 мая 2018 власти Австралии и Нидерландов официально обвинили РФ в катастрофе самолета.

Источник: УНН
Теги: Россия, Австралия, Нидерланды, МН17
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