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Каждый день заступает на службу около 7 тысяч пограничников

Каждый день заступает на службу около 7 тысяч пограничников

КИЕВ. 27 марта. УНН. Государственная пограничная служба с 2014 года практически работает в усиленном режиме. Об этом заявил Председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, передает УНН.

Государственная пограничная служба с 2014 года практически работает в усиленном режиме.

"Но на сегодняшний день есть такие особенности, при которых мы увеличили количество пограничных нарядов, применяем резервы Службы. Сегодня каждые сутки заступает на службу около 7000 личного состава, это учитывая 157 пунктов пропуска, которые сейчас работают и 1300 - это резервы, которыми мы усиливаем работу", - отметил он.

Руководитель ведомства добавил, что "практически увеличилось количество людей, которые хотят пересечь государственную границу с какими-то нарушениями или, например, те люди, которые, возможно, причастны к незаконным вооруженным формированиям, люди, которые могут провозить незаконные вещи".

Петр Цигикал подчеркнул, что пограничное ведомство выделяет граждан, которые незаконно посещали оккупированный Россией Крым.

"Государственная пограничная служба - это правоохранительный орган специального назначения, это очень большой коллектив оперативного блока, это информационный блок, это аналитики, криминальные аналитики, это разведка, контрразведка, это подразделения по борьбе с терроризмом, морская охрана, авиация", - сказал он.

Как сообщал УНН, никто из российских наблюдателей официально украинскую границу не пересекал.

Источник: УНН
Теги: выборы, граница, пограничники, Президент
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