Регистрация | Вход |
USD: 26,98 0,0911  EUR: 30,46 0,0115 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 27 марта 2019 12:50
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Исчезновение Дианы Хриненко: найдено человеческий скелет и вещи девушки
Исчезновение Дианы Хриненко: найдено человеческий скелет и вещи девушки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2040
Версия для печати

Луценко пообещал зарегистрировать производство из-за визита Бойко в Москву

Луценко пообещал зарегистрировать производство из-за визита Бойко в Москву

Юрий Луценко

КИЕВ. 27 марта. УНН. Сегодня Генеральная прокуратура Украины зарегистрирует производство в отношении визита народного депутата Юрия Бойко в Москву, который он совершил прямым авиасообщением, запрещающий закон Украины. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы, но вопросы есть не только к авиаслужбе, но и к пограничной службе, выпустившей этих лиц вопреки установленному порядку", - отметил генпрокурор.

По его словам, "законная реакция" визита политиков в Москву незаконным путем не заставит себя долго ждать.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве кандидат в президенты Юрий Бойко и политик Виктор Медведчук 22 марта провели встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, посвященную "экономическим вопросам".

Напомним, Служба безопасности Украины предоставит правовую оценку визита Юрия Бойко и Виктора Медведчука к премьер-министру России Дмитрию Медведеву в РФ и их заявлениям.

Источник: УНН
Теги: Медведчук, СБУ, ГПУ, Москва, Юрий Луценко

В тексте упоминаются

Луценко Юрий
Луценко Юрий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.