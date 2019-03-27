ПАСЕ отправит на выборы в Украину 27 наблюдателей

КИЕВ. 27 марта. УНН. Делегация из 27 членов Парламентской ассамблеи Совета Европы на этой неделе прибудет в Украину для наблюдения за проведением президентских выборов 31 марта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.

"Делегация из 27 членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во главе с Анжелой Смит из Великобритании посетит Украину с 29 марта по 1 апреля, чтобы наблюдать за проведением президентских выборов 31 марта вместе с наблюдателями от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Европейского парламента, Парламентской ассамблеи НАТО и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, делегация в сопровождении члена экспертного юридического органа Совета Европы Венецианской комиссии должна встретиться с кандидатами в президенты или их представителями, должностными лицами, занимающимися выборами, и представителями гражданского общества и средств массовой информации, прежде чем приступить к наблюдению за голосованием.

В ПАСЕ напомнили, что если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов в первом туре выборов, 21 апреля должен состояться второй тур, где будет два кандидата с наибольшим количеством голосов по результатам первого тура.

Напомним, ЦИК завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на выборах Президента Украины. Всего зарегистрировано 2 344 официальных наблюдателей.

Также напомним, ЦИК отказала ОБСЕ в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах.