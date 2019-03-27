В Украину запрещено ввозить книги, которые вошли в санкционный список

КИЕВ. 27 марта. УНН. Государственный комитет телевидения и радиовещания останавливает выдачу субъектам хозяйствования разрешений на ввоз книг из РФ, вошедших в санкционный список. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.

"Госкомтелерадио останавливает выдачу субъектам хозяйствования разрешений на ввоз книг из РФ, которые изготовленные издательствами, вошедшие в санкционный список. Также на срок применения специальных экономических санкций приостановлено действие разрешений, выданных ранее, на ввоз на таможенную территорию Украины издательской продукции от юридических лиц государства-агрессора, попавших под санкции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на срок применения специальных экономических санкций приостановлено действие разрешений, выданных ранее, на ввоз на таможенную территорию Украины издательской продукции от юридических лиц государства-агрессора, попавших под санкции.

В частности, не будет ввозиться издательская продукция ООО "ТД Алгоритм", ЗАО "Книжный мир", ООО "Издательство "Эксмо", ООО "Издательство "Вече", ООО "Издательство Центрполиграф", ООО "Издательство "Яуза", ООО "Издательство "АСТ", ООО "Издательский дом" Питер", ООО "Яуза-пресс".

Напомним, согласно решению СНБО, о применении антиукраинских санкций, Госкомтелерадио применило экономические санкции и другие ограничительные санкции до 9 российских издательств и трех интернет-порталов, которые распространяли пропагандистскую продукцию антиукраинского содержания.



