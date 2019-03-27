Кабмин одобрил отчет о Госбюджете 2018

КИЕВ. 27 марта. УНН. Кабинет министров Украины на заседании 27 марта одобрил отчет о выполнении Государственного бюджета за 2018, сообщает УНН.

Чиновники одобрили отчет об исполнении прошлогоднего госбюджета с доходами 928 млрд гривен, расходами 980,8 млрд гривен, а также объемом возвращения кредитов - почти 6,8 млрд гривен.



Отмечается также, что рост капитальных расходов Государственного бюджета в размере 69,8 млрд гривен в 2018 году, что больше, чем в 2017 году примерно в 1,7 раза.



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Одобренный правительством документ будет подан в Верховную Раду, Счетную палату и Президенту Украины.



Как сообщал УНН, дефицит госбюджета достиг 13,6 млрд грн .



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