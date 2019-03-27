Суд разрешил актеру из сериала "Сваты" въезжать в Украину

КИЕВ. 27 марта. УНН. Окружной административный суд Киева отменил постановление СБУ о запрете въезда в Украину гражданину РФ Федору Добронравову, известного ролью в сериале "Сваты", а также отменил приказ Госкино запрете сериала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев дело по иску ООО "Телерадиокомпания студия 1+1" и ООО "Киноквартал" удовлетворил административный иск о признании противоправными действий, отмене постановления и приказов", - говорится в сообщении.

В частности, суд признал противоправными действия Службы безопасности Украины по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда в Украину гражданину РФ Федору Добронравову и признал противоправным и отменил соответствующее постановление СБУ.

Кроме того, суд признал противоправными действия ведомства относительно обращения в Министерство культуры Украины о внесении Добронравова в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, а также признал противоправным и отменил этот приказ Министерства культуры Украины и приказ Государственного агентства Украины по вопросам кино в части аннулирования государственных удостоверений на право распространения и демонстрации определенных фильмов.

В суде отметили, что в ходе принятия решения по делу суд проанализировал содержание справки, которая была подготовлена СБУ и на основании которой были приняты и другие оспариваемые решения. Суд установил, что справка "была составлена с нарушением нормативных требований и при отсутствии надлежащих обоснований".

"Поэтому все остальные решения, принятые ответчиками на основании указанной справки, судом признано необоснованными, а потому признано противоправным и отменено соответствующее Постановление СБУ, приказ Министерства культуры Украины и приказ Государственного агентства Украины по вопросам кино в части аннулирования государственных удостоверений на право распространения и демонстрации определенных фильмов с его участием", - отметили в суде.

Напомним, в ноябре 2017 года СБУ запретила на три года въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, известного ролью в сериале "Сваты", из-за поддержку аннексии Крыма.

Также Минкульт внес Добронравова в черный список.

Впоследствии в Украине запретили прокат сериала "Сваты", где снимался Добронравов.