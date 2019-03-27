За полгода правительство создаст публичный портал с информацией о госслужащих

КИЕВ. 27 марта. УНН. Кабинет министров планирует запустить в 2019 году публичный портал с информацией о государственных служащих по их количеству, заработных платах и другой информации. Об этом сообщил председатель Национального агентства государственной службы Константин Ващенко во время заседания Кабинета министров, передает корреспондент УНН.

"За шесть месяцев мы начнем пилотный проект в Секретариате правительства и некоторых министерствах, а также запустим публичный портал. А вот в 2020 году мы должны развернуть HRMIS на все министерства и другие органы государственной власти", - отметил председатель Нацагентства.

По его словам, это современная система учета и управления персоналом, в которую вносятся все данные о госслужащем - его задачи, обязанности, карьера, повышение квалификации и заработная плата. Все эти данные будут постоянно обновляться. Пилотный проект по запуску информационной системы по управлению человеческими ресурсами на государственной службе стартует в апреле 2019 года. Все расходы на эту систему обеспечивают Украине ее международные партнеры.

Как отметил Ващенко, сейчас около 240 тыс. человек имеют статус государственных служащих в Украине, однако информация о них до сих пор содержится в бумажных документах. В среднем вес личного дела одного госслужащего превышает 2 кг.

При таких условиях, по его мнению, система госслужбы не может быть управляемой и эффективной.

Напомним, Кабмин утвердил объемы государственного заказа Национальному агентству по вопросам государственной службы повышение квалификации государственных служащих, глав государственных администраций и служащих местного самоуправления на 2019 год стоимостью 54,6 млн грн.