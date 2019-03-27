Губернатор Савченко обнародовал видео, свидетельствующее о вероятном вымогательстве денег доверенным лицом Тимошенко

КИЕВ. 27 марта. УНН. Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко во время сегодняшнего брифинга показал видео с депутатом Первомайского городского совета от "Батькивщины" Тимуром Глушко, который якобы обещает помочь предпринимателю за деньги решить некоторые вопросы, сообщает УНН.

На видео, обнародованном губернатором, якобы Глушков, являющийся доверенным лицом кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко, обещает свое содействие в решении вопросов, связанных с недвижимостью, а именно речь идет о киосках и земельных аукционах.



По словам Савченко предприниматели сами обратились к властям области и передали видео.



"На этом ролике идет разговор с некоторым количеством предпринимателей (города Первомайска – ред.) и это меня наталкивает на мысль, что такие разговоры были не один раз и есть много случаев именно потерпевших от действий этого лица", – отметил глава ОГА.



Во время брифинга было продемонстрировано и само видео. На видео вероятно Тимур Глушко общается с некой женщиной и говорит о решении каких-то проблем.



Приводим фрагмент расшифровки слов на видео:

"– Стартовая цена там 4140 в год. Они там говорят, что следующий шаг 10 процентов. 400 гривен, то есть 4540. Вы оба соглашаетесь с ценой 4140, но, когда называет цену 4500, то вы не поднимаете. Он говорит: раз, два, три, продано. И сразу на тебя в тот же день оформляют документы. Значит, завтра поеду разбираться, два человека уже подали заявки. Она же публикует все это в газете (…)

- Мы ничего бесплатно не делаем, за последнюю подпись он сбил с меня 6-й айфон по этой земле. Хотя до этого еще кучу всего давали. А за 6-й айфон я заплатил 650 долларов. Вот архитектору и полиции платят всегда, я за последние павильоны напротив "Плазы" заплатил по 400 долларов за каждый из 16, лично я платил", – говорит мужчина на видео.

Как рассказал УНН, советник главы Николаевской облгосадминистрации Андрей Сенченко, глава ОГА уже направил письменное обращения о возможном преступлении в СБУ и готов передать все имеющиеся у него материалы.