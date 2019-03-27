Регистрация | Вход |
USD: 26,98 0,0911  EUR: 30,46 0,0115 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 27 марта 2019 15:50
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Исчезновение Дианы Хриненко: найдено человеческий скелет и вещи девушки
Исчезновение Дианы Хриненко: найдено человеческий скелет и вещи девушки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3750
Версия для печати

За предвыборную агитацию в соцсетях в "день тишины" наказание не предусмотрено - МВД

За предвыборную агитацию в соцсетях в "день тишины" наказание не предусмотрено - МВД

КИЕВ. 27 марта. УНН. За агитацию в социальных сетях и Интернет-ресурсах в "день тишины" не предусмотрено наказания. Об этом сообщил советник министра внутренних дел, член координационного штаба Иван Варченко во время брифинга по работе правоохранительных органов в период избирательной кампании, передает корреспондент УНН.

"Электронные СМИ и соцсети становятся средствами массовой информации после того, как их зарегистрируют таковыми. ... Сейчас наказание гражданина за использование личного пространства в сети Интернет не предусмотрено", - отметил Варченко.

Он добавил, что сейчас можно только просить украинских граждан быть сознательными в социальных сетях и не идти на подобное нарушение.

Как напомнил Варченко, в "день тишины" нельзя осуществлять предвыборную агитацию, в том числе, публичную агитацию граждан на улице и через средства массовой информации.

Напомним, кандидаты в президенты должны отчитываться о политической агитации в соцсетях.

Источник: УНН
Теги: выборы, МВД, агитация
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.