За предвыборную агитацию в соцсетях в "день тишины" наказание не предусмотрено - МВД

КИЕВ. 27 марта. УНН. За агитацию в социальных сетях и Интернет-ресурсах в "день тишины" не предусмотрено наказания. Об этом сообщил советник министра внутренних дел, член координационного штаба Иван Варченко во время брифинга по работе правоохранительных органов в период избирательной кампании, передает корреспондент УНН.

"Электронные СМИ и соцсети становятся средствами массовой информации после того, как их зарегистрируют таковыми. ... Сейчас наказание гражданина за использование личного пространства в сети Интернет не предусмотрено", - отметил Варченко.



Он добавил, что сейчас можно только просить украинских граждан быть сознательными в социальных сетях и не идти на подобное нарушение.



Как напомнил Варченко, в "день тишины" нельзя осуществлять предвыборную агитацию, в том числе, публичную агитацию граждан на улице и через средства массовой информации.



Напомним, кандидаты в президенты должны отчитываться о политической агитации в соцсетях.