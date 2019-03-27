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За сутки в Украину въехали более 560 иностранных наблюдателей на выборы президента

За сутки в Украину въехали более 560 иностранных наблюдателей на выборы президента

КИЕВ. 27 марта. УНН. За минувшие сутки сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд в Украину более 560 наблюдателей на выборы президента. В общем уже оформлено более 1150 таких лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает УНН.

"Только за минувшие сутки сотрудники Госпогранслужбы на государственной границе оформили на въезд в Украину более чем 560 наблюдателей. При этом, в целом уже оформлено более 1150 таких лиц", - говорится в сообщении.

Глава Госпогранслужбы Петр Цигикал отметил, что иностранные наблюдатели аккредитованы в соответствии со списками ЦИК, которые были предоставлены пограничникам. Он также добавил, что ведомство в этом вопросе сотрудничает с ЦИК, СБУ и Нацполицией.

По словам Цигикала, пока никто из российских наблюдателей официально украинскую границу не пересекал, и таких прецедентов пока не было.

В то же время он добавил, что в случаях, когда под видом представителей ОБСЕ или представителей других иностранных СМИ едут граждане России, которые хотят освещать события в Украине, пограничники таких лиц возвращают.

По данным ЦИК, участие в независимом наблюдении за выборами президента Украины в этом году примут более 2300 иностранных наблюдателей.

Как сообщал УНН, ЦИК завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на выборах президента.

Ранее УНН сообщал, ЦИК отказала ОБСЕ в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, пограничники, наблюдатели
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