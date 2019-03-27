Регистрация | Вход |
USD: 26,98 0,0911  EUR: 30,46 0,0115 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 27 марта 2019 17:25
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Исчезновение Дианы Хриненко: найдено человеческий скелет и вещи девушки
Исчезновение Дианы Хриненко: найдено человеческий скелет и вещи девушки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4050
Версия для печати

Британскому МИД сообщили о новых нарушениях прав человека Россией в Крыму

Британскому МИД сообщили о новых нарушениях прав человека Россией в Крыму

КИЕВ. 27 марта. УНН. Украинские дипломаты сообщили Министерство иностранных дел Великобритании об очередных нарушениях прав человека Россией в оккупированном Крыму, где сегодня провели обыски и задержания крымских татар. Об этом говорится в обнародованном в Twitter сообщении посольства Украины в Лондоне, передает УНН.

"Только что проинформировали МИД Великобритании о новой волне нарушений прав человека Россией в оккупированном Крыму. По меньшей мере 25 домов крымских татар обыскали, многих задержали. Адвокатов не пускают. Впереди ряд сфабрикованных обвинений. Россия должна прекратить нарушение прав человека", - указали в посольстве.

Ранее в прокуратуре АРК сообщили, что российские силовики во временно оккупированном Крыму провели одновременно около 25-ти обысков в домах крымских татар. По данному факту уже открыто уголовное производство.

Как сообщал УНН, 27 марта в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ провели обыски у фигурантов бахчисарайской части "дела Хизб ут-Тахрир". Адвокатов, прибывших к месту проведения обысков, оккупанты не допустили.

В результате обысков известно о задержании около 20 крымских татар.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Крым, Украина, Великобритания, посольство
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.