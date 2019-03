Британскому МИД сообщили о новых нарушениях прав человека Россией в Крыму

КИЕВ. 27 марта. УНН. Украинские дипломаты сообщили Министерство иностранных дел Великобритании об очередных нарушениях прав человека Россией в оккупированном Крыму, где сегодня провели обыски и задержания крымских татар. Об этом говорится в обнародованном в Twitter сообщении посольства Украины в Лондоне, передает УНН.

"Только что проинформировали МИД Великобритании о новой волне нарушений прав человека Россией в оккупированном Крыму. По меньшей мере 25 домов крымских татар обыскали, многих задержали. Адвокатов не пускают. Впереди ряд сфабрикованных обвинений. Россия должна прекратить нарушение прав человека", - указали в посольстве.

Ранее в прокуратуре АРК сообщили, что российские силовики во временно оккупированном Крыму провели одновременно около 25-ти обысков в домах крымских татар. По данному факту уже открыто уголовное производство.

Как сообщал УНН, 27 марта в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ провели обыски у фигурантов бахчисарайской части "дела Хизб ут-Тахрир". Адвокатов, прибывших к месту проведения обысков, оккупанты не допустили.

В результате обысков известно о задержании около 20 крымских татар.

