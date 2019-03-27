РФ планирует пропагандистские кампании в украинском медиапространстве – разведка

КИЕВ. 27 марта. УНН. Для вмешательства в выборы президента по всей территории Украины Россия рассчитывает провести информационно-пропагандистские кампании в украинском медиа-пространстве. Об этом сообщили в пресс-центре Службы внешней разведки Украины, передает УНН.

"Основной акцент делается на засорение информационного поля для отвлечения внимания широких кругов общественности от реально важных вопросов, а также преобладание в медиа-пространстве "черного пиара" с целью усиления антирейтингов отдельных политиков", - говорится в сообщении.

По данным разведки, проведя мониторинг общественно-политической и социально-экономической ситуации в Украине в ноябре-декабре 2018 года, Россия решила провести информационно-пропагандистские кампании, направленные на "разоблачение" коррупции и "теневых" схем, которые больше всего беспокоят рядовых украинцев, как и проблематика реформ системы здравоохранения и образования. А также направлены на обеспечение массового "правильного" голосования трудовых мигрантов из Украины, которые работают в Беларуси и Казахстане, ситуация в среде которых характеризуется "политической апатией".

Кроме того, по данным СВР, для проведения антивластных информационно-пропагандистских мероприятий планируется применять потенциал медиа-сферы.

"Кроме возможности информационных вбросов через зависимые от российского финансирования СМИ, тактика Кремля предусматривает использование части "натемно" т. н. журналистского "сетевого маркетинга" - распространение представителями СМИ за финансовое вознаграждение заказных материалов (в частности критической по отношению к власти информации)", - сообщили в разведке.

Также, по данным СВР, предусматривается блокировка государственных и частных украинских интернет-ресурсов во время проведения президентских и парламентских выборов в Украине, в частности с последующим установлением контроля над местными СМИ.

Как сообщал УНН, РФ планирует провести кибератаки на серверы ЦИК и окружных избирательных комиссий Украины в день выборов президента.

Также, по данным СВР, Россия планирует провокации в Украине во время празднования Вербной недели.