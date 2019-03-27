Поддерживаемый Украиной кандидат "выпал" из гонки за пост Генсека СЕ

КИЕВ. 27 марта. УНН. Поддерживаемый украинской стороной на выборах Генерального секретаря Совета Европы литовский политик Андрюс Кубилюс "выпал" из перечня претендентов на эту должность. Комитет министров СЕ решил подать на рассмотрение ПАСЕ только двух претендентов - Марию Пейчинович-Бурич и Дидье Рейндерса, сообщил в среду представитель СЕ Даниэл Хольтген, передает УНН.

"Сегодня Комитет министров Совета Европы подает в Парламентскую ассамблею двух кандидатов на должность Генерального секретаря, которого будут выбирать в июне: Мария Пейчинович-Бурич (Хорватия), Дидье Рейндерс (Бельгия)", - сообщил он в Twitter.

Ранее на должность Генсека СЕ претендовали четверо кандидатов, среди которых был и Андрюс Кубилюс.

Председатель украинской постоянной делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отмечал, что украинская делегация в ПАСЕ определилась, что на выборах Генсека СЕ поддержит Андрюса Кубилюса.

Комитет министров в марте должен был провести индивидуальное собеседование с претендентами и определить окончательный список кандидатов, который будет передан ПАСЕ.

После этого ПАСЕ должна приступить к выборам следующего Генсека СЕ, которые должны состояться в июне 2019 года.

Мандат нового Генсека СЕ начинается 1 октября 2019 года.