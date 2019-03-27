В МИД озвучили общее количество избирателей за рубежом

КИЕВ. 27 марта. УНН. Общее количество украинских избирателей за рубежом сейчас составляет более 410 000 человек. Об этом во время брифинга в Киеве рассказал директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает корреспондент УНН.

"Всего в зарубежных дипломатических учреждений было подано около 3 тысяч заявлений о включении в государственный список избирателей и обработаны данные постановки на консульский учет около 22 тыс. граждан", - сказал Погорельцев.

По его словам, на основании полученных заявлений сведений о гражданах, которые стали на консульский учет, сейчас изготавливаются и передаются в участковые избирательные комиссии уточненные списки избирателей. Они должны быть переданы до 29 марта включительно.

"По официальным статистическим данным, размещенным на сайте Государственного реестра избирателей, общее количество избирателей за рубежом сейчас составляет более 410 000 человек", - сообщил он.



Как сообщал УНН, в МИД рассказали об охране украинских избирательных материалов за рубежом .