ЕС отреагировал на новую волну задержаний РФ в оккупированном Крыму

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Европейском Союзе знают об обысках и задержании крымских татар на территории аннексированного Крыма, совершенные российскими властями в среду, 27 марта. О месте пребывания задержанных должны быть немедленно уведомлены заинтересованные лица, а самым задержанным должен быть обеспечен доступ к юридическому представительству. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель Европейской службы внешних дел Майя Косьянчич, передает УНН.

"Мы знаем об этих сообщениях об обысках, совершенных представителями российской власти на нелегально аннексированном Крымском полуострове, и задержаниях, которые последовали после этого", - указала Косьянчич.

Она напомнила, что в заявлении к 5-й годовщине аннексии Россией Крыма Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини особое внимание было уделено ситуации, которая касается прав человека на Крымском полуострове. "И в заявлении четко указано, что ситуация значительно ухудшилась, что жители Крымского полуострова столкнулись с ограничениями фундаментальных свобод, свободы самовыражения, религии, убеждений вместе с правом на мирные собрания. Особенно были сильно нарушены права крымских татар,.. в том числе (через - ред.) преследования их лидеров и членов их сообщества", - добавила Косьянчич.

"Как и рекомендовано как ООН, так и ЕС, РФ должна прекратить выборочные обыски на частной собственности, принадлежащей крымским татарам, и принять дальнейшие меры, необходимые для обеспечения того, что свобода самовыражения, право на мирные собрания, свобода объединения,.. религии могли быть реализованы всеми в Крыму без какой-либо дискриминации по какому-либо признаку", - добавила представительница ЕС.

"И именно по этой ситуации, мы убеждены, что место пребывания задержанных должно быть немедленно сообщено заинтересованным лицам и их права на юридическое представительство должно быть полностью соблюдено", - подытожила Косьянчич.

Ранее в прокуратуре АРК сообщили, что российские силовики во временно оккупированном Крыму провели одновременно около 25-ти обысков в домах крымских татар. По данному факту уже открыто уголовное производство.

Как сообщал УНН, 27 марта в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ провели обыски у фигурантов бахчисарайской части "дела Хизб ут-Тахрир". Адвокатов, прибывших к месту проведения обысков, оккупанты не допустили.

В результате обысков известно о задержании 20 крымских татар.