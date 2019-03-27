Главный защитник НАБУ Шабунин засветился в расследованиях американских СМИ о вмешательстве в выборы в США

КИЕВ. 27 марта. УНН. Авторитетное американское издание The Hill опубликовало расследование о "смотрящих по Украине" от Демократической партии США и вмешательству украинцев в американские выборы. В материале в том числе речь идет и об украинской неправительственной организации Центр противодействия коррупции, которая получила от американских должностных лиц миллион долларов и "индульгенцию" от посла США в Украине от внимания украинских правоохранителей, передает УНН.

В материале The Hill приводится часть из фамилий из списка, о котором заявлял генпрокурор Юрий Луценко. В список от посла США в Украине Мари Йованович, в котором она отметила людей, которых нельзя трогать, вошли основатель ГПК (Виталий Шабунин) и два члена парламента, которые голосовали за программу антикоррупционной реформы. "Оказывается, что эта организация (ГПК) совместно финансировалась администрацией Обамы и либеральным мега-донором Джорджем Соросом, который сотрудничал с агентами ФБР, расследуя деловые связи тогдашнего руководителя кампании Трампа Пола Манафорта с пророссийскими деятелями в Украине. Послание украинской прокуратуре было ясным: не трогать ГПК во время президентских выборов в США, на которых Сорос поддерживал Хиллари Клинтон, чтобы заменить своего другого фаворита - Барака Обаму", - говорится в статье The Hill. Также там упоминается сотрудничество Сороса с бывшим агентом ФБР Карен Гринавей, которая после выхода на пенсию стала членом наблюдательного совета ГПК.

Также по данным The Hill, ГПК получил 1 млн долларов из бюджетов США на борьбу с коррупцией, а в 2015 году попросил у Минюста США «от имени гражданского общества Украины» еще 3 миллиона из конфискованных США активов экс-премьера Павла Лазаренко на создание учебного центра по борьбе с коррупцией.

Ранее в беседе с журналистом The Hill Юрий Луценко заявлял, что посол США в Киеве Мари Йованович передала ему перечень людей, которых просила "не преследовать", а также заявил о неполучении от американского правительства почти 4 миллионов долларов финансовой поддержки для Генпрокуратуры.