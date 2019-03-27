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В МИД рассказали о голосовании полярников на станции "Академик Вернадский"

В МИД рассказали о голосовании полярников на станции "Академик Вернадский"

КИЕВ. 27 марта. УНН. Украинские полярники будут голосовать на выборах президента 31 марта, способ голосования определяет Центризберком. Об этом во время брифинга в Киеве рассказал директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает корреспондент УНН.

"Я знаю, будут голосовать на станции "Академик Вернадский", есть определенные решения ЦИК, но это уже специальный избирательный округ, как и военные корабли, суда, на которых находятся наши моряки", - отметил он.

По словам Погорельцева, это вопрос не относится к компетенции МИД, потому что это не избирательный объем, согласно определению действующего законодательства.

"Но голосовать будут, мы это знаем наверняка", - добавил он.

Как сообщал УНН, в МИД рассказали об охране украинских избирательных материалов за рубежом .

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, голосование
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