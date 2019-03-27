РФ в Минске отказалась обсуждать обмен осужденных россиян на украинских политзаключенных

КИЕВ. 27 марта. УНН. Российская Федерация на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе отказалась обсуждать вопрос обмена осужденных россиян на украинских политзаключенных Кремля. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в ТКГ в Минске Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"РФ также категорически отказалась обсуждать вопрос освобождения осужденных россиян на политзаключенных Кремля как в формате 25/25, так и в узком формате (мы предлагали немедленно передать нам больного П. Гриба и пожилого А. Сизоновича и В. Балуха в обмен на русских Седикова и Высоцкого)", - написала Геращенко.

По ее словам, представители РФ в очередной раз отказались от своих граждан, отметив, что "Киев должен договариваться с Луганском и Донецком".

Как отметила Геращенко, РФ открыто ждет прихода пророссийской власти в Украине.

Напомним, Украина подготовила обращение к представителям ОБСЕ и РФ в ТКГ и гуманитарной группе по обмену пленных россиян на украинских политзаключенных.