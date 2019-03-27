Еще одно социсследование показывает, что Порошенко не попадет во второй тур

КИЕВ. 27 марта. УНН. На предстоящих президентских выборах в Украине во второй тур скорее пройдут Владимир Зеленский с результатом в 29,1% (среди тех, кто определился) и Юлия Тимошенко с 16%. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени А.Яременко и центром "Социальный мониторинг", которое проходило с 18 по 26 марта включительно, передает УНН.

Далее в электоральном рейтинге располагается действующий Президент Петр Порошенко, за которого готовы голосовать 12% избирателей всех и 15,3% среди тех, кто определился с выбором.

Экс-министр обороны Анатолий Гриценко получил бы 9,1% (среди тех, кто определился), а лидер "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко - 8,4%.

Ниже в рейтинге расположились Александр Вилкул (6,1%), Олег Ляшко (5,7%), Игорь Смешко (2,9%), Руслан Кошулинский (1,9%) и Александр Шевченко (1,6%).

В опросе приняли участие более 4 тыс. респондентов. Погрешность исследования составляет +/- 1,68%. Метод сбора информации: личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.

Напомним, что согласно данным исследования, проведенного аналитической группой "Социопрогноз" по заказу Института анализа и прогнозирования, во второй тур президентских выборов также проходят Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко.