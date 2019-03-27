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Выборы президента Украины начнутся в Австралии и завершатся в Сан-Франциско - МИД

Выборы президента Украины начнутся в Австралии и завершатся в Сан-Франциско - МИД

КИЕВ. 27 марта. УНН. Выборы президента Украины начнутся в заграничном избирательном участке в Австралии в 23:00 по киевскому времени 30 марта и завершатся на участке в Сан-Франциско в 06:00 утра по киевскому времени на 1 апреля. Об этом во время брифинга в Киеве рассказал директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает корреспондент УНН.

"31 марта за рубежом, так же, как и в Украине, состоятся выборы президента Украины. На зарубежных избирательных участках голосование будет проводиться с 08:00 утра до 20:00 по местному времени страны, где проходит голосование. Собственно, выборы начнутся в заграничном избирательном участке в Австралии в 23:00 по киевскому времени 30 марта. Завершать голосования на выборах президента должен участок в Сан-Франциско в 06:00 утра по киевскому времени 1 апреля ", - сказал Погорельцев.

По его словам, избиратели за рубежом смогут проголосовать на 101 заграничном избирательном участке в 72 странах мира.

Как сообщал УНН, общее количество украинских избирателей за рубежом сейчас составляет более 410 000 человек.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, голосование
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