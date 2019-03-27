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В США обеспокоены российскими рейдами и массовыми запугиваниями крымских татар

В США обеспокоены российскими рейдами и массовыми запугиваниями крымских татар

КИЕВ. 27 марта. УНН. Соединенные Штаты призвали российские власти прекратить несправедливые аресты, задержания, обыски и преследования крымских татар, активистов и журналистов в оккупированном Крыму. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter, передает УНН.

"Мы чрезвычайно обеспокоены проводимыми сегодня Россией рейдами и массовыми запугиваниями, направленными против крымских татар. Мы призываем российские власти прекратить несправедливые аресты, задержания, обыски и преследования крымских татар, активистов и журналистов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Европейском Союзе заявили, что знают об обысках и задержании крымских татар на территории аннексированного Крыма, совершенные российскими властями в среду, 27 марта, и призвали РФ немедленно сообщить о месте пребывания задержанных.

Как сообщал УНН, 27 марта в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ провели обыски у фигурантов бахчисарайской части "дела Хизб ут-Тахрир".

Адвокатов, прибывших к месту проведения обысков, оккупанты не допустили.

В результате обысков известно о задержании 20 крымских татар.

Источник: УНН
Теги: США, крымские татары
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