Регистрация | Вход |
USD: 26,98 0,0911  EUR: 30,46 0,0115 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 27 марта 2019 18:55
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Ежегодно количество пользователей радиоточек уменьшается приблизительно на 150 тысяч
Ежегодно количество пользователей радиоточек уменьшается приблизительно на 150 тысяч
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1485
Версия для печати

Украина требует от РФ прекратить давление на крымских татар

Украина требует от РФ прекратить давление на крымских татар

КИЕВ. 27 марта. УНН. Украина требует от Российской Федерации прекратить давление на крымских татар. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на странице в Facebook, передает УНН.

По словам Геращенко, украинская сторона в Минске сегодня осудила действия оккупационного режима в Крыму, где проходят облавы и обыски в семьях крымских татар.

“Еще раз подчеркнули, что мандат СММ ОБСЕ распространяется на всю территорию Украины. Крым — это Украина, и мы ожидаем, что СММ начнет мониторить ситуацию безопасности в Керченском проливе и в Крыму. Требуем прекратить давление на крымских татар”, — написала Геращенко.

Кроме того, украинская сторона требует от РФ прекратить любые попытки влияния на избирательный процесс из-за эскалации на фронте на Востоке Украины.

В частности, Украина обратила внимание ОБСЕ на тот факт, что из-за обстрелов не открыт участок в Катериновке Луганской (106 округ, там зарегистрировано более 270 избирателей).

Напомним, в результате обысков в оккупированном Крыму задержали 20 крымских татар, подозреваемых в участии в организации “Хизб ут-Тахрир”, признанной в России террористической.

Как сообщал УНН, ЕС отреагировал на новую волну задержаний РФ в оккупированном Крыму.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, крымские татары
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.