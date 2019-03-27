Украина требует от РФ прекратить давление на крымских татар

КИЕВ. 27 марта. УНН. Украина требует от Российской Федерации прекратить давление на крымских татар. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на странице в Facebook, передает УНН.

По словам Геращенко, украинская сторона в Минске сегодня осудила действия оккупационного режима в Крыму, где проходят облавы и обыски в семьях крымских татар.



“Еще раз подчеркнули, что мандат СММ ОБСЕ распространяется на всю территорию Украины. Крым — это Украина, и мы ожидаем, что СММ начнет мониторить ситуацию безопасности в Керченском проливе и в Крыму. Требуем прекратить давление на крымских татар”, — написала Геращенко.



Кроме того, украинская сторона требует от РФ прекратить любые попытки влияния на избирательный процесс из-за эскалации на фронте на Востоке Украины.



В частности, Украина обратила внимание ОБСЕ на тот факт, что из-за обстрелов не открыт участок в Катериновке Луганской (106 округ, там зарегистрировано более 270 избирателей).



Напомним, в результате обысков в оккупированном Крыму задержали 20 крымских татар, подозреваемых в участии в организации “Хизб ут-Тахрир”, признанной в России террористической.



Как сообщал УНН, ЕС отреагировал на новую волну задержаний РФ в оккупированном Крыму.