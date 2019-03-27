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За неделю до выборов место голосования хотели изменить более 200 тысяч человек

За неделю до выборов место голосования хотели изменить более 200 тысяч человек

КИЕВ. 27 марта. УНН. За неделю до выборов президента Украины было подано вдвое больше заявлений о временном изменении места голосования, чем за предыдущие более 2,5 месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии, передает УНН.

"Стоит отметить, что за последнюю неделю до 25 марта, когда заканчивалась возможность изменить место голосования, в отделы ведения ГРВ было подано более 210 тысяч заявлений, в то время как за предыдущие более 2,5 месяца - всего около 100 тысяч", - говорится в сообщении.

Всего в отделы ведения Государственного реестра избирателей всего было подано 318 517 таких заявлений.

В ЦИК отметили, что во время проведения внеочередных выборов президента Украины 25 мая 2014 временно изменили место голосования без изменения избирательного адреса 171 079 человек.

Как сообщал УНН, со 2 января до 25 марта правом временно изменить место голосования на президентских выборах воспользовались 315 725 граждан Украины.

В Крыму месте голосования изменили около 5000 человек.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, голосование
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