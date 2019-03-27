За неделю до выборов место голосования хотели изменить более 200 тысяч человек

КИЕВ. 27 марта. УНН. За неделю до выборов президента Украины было подано вдвое больше заявлений о временном изменении места голосования, чем за предыдущие более 2,5 месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии, передает УНН.

"Стоит отметить, что за последнюю неделю до 25 марта, когда заканчивалась возможность изменить место голосования, в отделы ведения ГРВ было подано более 210 тысяч заявлений, в то время как за предыдущие более 2,5 месяца - всего около 100 тысяч", - говорится в сообщении.

Всего в отделы ведения Государственного реестра избирателей всего было подано 318 517 таких заявлений.

В ЦИК отметили, что во время проведения внеочередных выборов президента Украины 25 мая 2014 временно изменили место голосования без изменения избирательного адреса 171 079 человек.

Как сообщал УНН, со 2 января до 25 марта правом временно изменить место голосования на президентских выборах воспользовались 315 725 граждан Украины.

В Крыму месте голосования изменили около 5000 человек.