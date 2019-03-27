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Разведка: РФ планирует распространить фейковые данные экзит-полов во время выборов

Разведка: РФ планирует распространить фейковые данные экзит-полов во время выборов

КИЕВ. 27 марта. УНН. Российская Федерация планирует распространить неправдивые данные экзит-полов во время выборов президента Украины. Об этом сообщил пресс-центр Службы внешней разведки Украины, передает УНН.

"Предполагается использование фальсифицированных данных соцопросов на избирательных участках во время голосования, которые обнародуются вечером 31 марта т. г. с целью хаотизации избирательного процесса и создания оснований для вынесения Кремлем заявления о якобы нелегитимности выборов президента Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, РФ планирует провести кибератаки на серверы ЦИК и окружных избирательных комиссий Украины в день выборов президента.

Кроме того, по данным СВР, для вмешательства в выборы президента Украины РФ рассчитывает провести информационно-пропагандистские кампании в украинском медиа-пространстве.

Источник: УНН
Теги: выборы, Россия, Украина, разведка
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