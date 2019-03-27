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США приветствовали нового главу СММ ОБСЕ в Украине

США приветствовали нового главу СММ ОБСЕ в Украине

КИЕВ. 27 марта. УНН. Соединенные Штаты Америки приветствуют назначение новым главой Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине посла Турции Ясара Халитова Чевика. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино, передает УНН.

"Соединенные Штаты приветствуют назначение посла Турции Ясара Халитова Чевика головой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ)", - говорится в заявлении.

В США отметили чрезвычайно важную роль, которую играет миссия в освещении спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины.

"Соединенные Штаты выражают благодарность послу Ертурулу Апакану, который оставляет пост главы СММ, за его лидерство в отстаивании крупнейшей миссии ОБСЕ и за его стремление улучшить безопасность и эффективность Миссии. Мы благодарны наблюдателям и персоналу СММ за их ценный вклад в эту миссию и их преданную службу в сложных и порой опасных условиях. Имея солидный дипломатический опыт, посол Чевик хорошо соответствует этой должности", - сказано в заявлении Палладино.

В нем также отмечается, что Соединенные Штаты призывают все страны-участницы ОБСЕ подтвердить свою поддержку СММ.

"Мы просим Россию и формирования, которые она вооружает, обучает, которыми руководит и вместе с ними воюет в Украине, чтобы они оказывали Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ полный и беспрепятственный доступ на всю территорию Украины в пределах ее международно признанных границ", - добавили в Госдепе.

Как сообщал УНН, новым главным наблюдателем СММ ОБСЕ в Украине станет турецкий дипломат Халита Чевик. На должность главного наблюдателя СММ ОБСЕ в Украине претендовали шесть кандидатов.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, США, Украина, СММ
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