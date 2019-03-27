В России суд признал "законным" продление ареста четырем украинским морякам

КИЕВ. 27 марта. УНН. В России Мосгорсуд со второй попытки признал "законным" продление ареста четырем украинским пленным морякам - Виктору Беспальченко, Владиславу Костышину, Владимиру Лесовому и Владимиру Варимезу. Об этом сообщил адвокат Олег Елисеев на странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня состоялось рассмотрение апелляционных жалоб на постановление Лефортовского районного суда г. Москвы о продлении срока содержания под стражей украинских военнопленных моряков. К сожалению, судом жалобы на недопустимость продления меры пресечения не были удовлетворены", - сообщил адвокат.

Согласно решению суда, украинские моряки останутся под арестом до 24 апреля. Рассмотрение апелляции, прошло за закрытыми дверями и длилось 8 часов.

Как сообщал УНН, Денисова призвала дипмиссию Италии быть на суде в отношении военнопленных моряков.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.