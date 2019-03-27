Неплательщик алиментов Рыбалка снова прицепился к СМИ

КИЕВ. 27 марта. УНН. Народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка в который раз попытался начать грязную информационную кампанию против журналистов информационного агентства УНН.

В частности, его адвокат Надежда Братцева позволила себе на страницах информационного сайта “Украинские новости” дискредитировать УНН и утверждать, что лидер украинского информационного пространства страны по показателям цитирования, якобы, “распространяет фейки”.

Основанием для таких высказываний Братцевой стало решение Киевского апелляционного суда, который удовлетворил иск Рыбалки в споре с ИА УНН. Речь шла о новости агентства, где журналисты сообщили о неуплате алиментов нардепом в пользу своей малолетней дочери.

Отметим, что председательствующая судья Валентина Кравец вынесла решение по делу всего за 4 минуты, не приняв во внимание ни одного ходатайства и довода представителя интересов ИА УНН. Также судья отказалась ждать официального ответа Министерства юстиции Украины по запросу нашего адвоката.

Наконец, Кравец проигнорировала просьбу об изучении доказательств, что не были приняты во внимание первой судебной инстанцией и, в целом, “потеряла” позицию защитника агентства в тексте своего решения.

Именно поэтому УНН продолжит доказывать свою правоту в споре и готовит заявление в Верховный суд Украины. И для этого агентство имеет очень убедительные основания.

В частности, в то время, как Рыбалка пытается через суд заставить СМИ и общественность считать его добросовестным плательщиком алиментов, УНН написал правду о том, что депутат заплатил алименты своей дочери только по принуждению — после соответствующего решения суда. И сделал это, опять же, не сразу, а с помощью исполнительной службы.

Прежде всего речь о решении Печерского суда № 757/30294/15-ц от 13 ноября 2015 года. В нем суд постановил, что Рыбалка должен перечислять в виде алиментов в пользу своего малолетнего ребенка 1/3 части от всех видов его дохода ежемесячно.

Вместо этого, Рыбалка уплатил указанные алименты через 20 месяцев, а именно 6 июня 2017 года, о чем свидетельствует ним же опубликованная платежка. И произошло это исключительно на основании исполнительного производства № 50245236.

Таким образом, одного судебного принуждения политику оказалось мало, чтобы понять, что в пользу своих детей надо платить алименты, и Рыбалка дождался прихода исполнителей, прежде чем “добросовестно” выполнить свой родительский долг.

Именно поэтому, УНН не без оснований считает принятое судьей Кравец решение необъективным, а самого Рыбалку — недостойным звания народного избранника. Ведь когда человек с высоким достатком сначала позволяет себе забыть о собственном ребенке, а затем через суды репрессирует СМИ за правду, то, очевидно, о достоинстве, чести и нравственности, в таком случае речь не идет.

Пользуясь случаем, УНН напоминает, что в декабре 2016 года депутат Рыбалка позволил себе обвинить одного из наших журналистов в провокациях и “исполнении заказов”. И все это произошло только потому, что мы попросили его, как и остальных политиков, пройти в кулуарах Верховной Рады тест на употребление наркотиков. Рыбалка тогда от журналистов скрылся, однако оскорбления в адрес УНН продолжил размещать на страницах отдельных интернет-сайтов.

В ответ редакция нашего агентства, записала видео-обращение к Рыбалки, в котором коллектив ИА УНН отметил, что не боится ни его угроз, ни его агрессии.





С тех пор ничего не изменилось. Мы не боимся, и будем еще тщательнее следить за политической деятельностью этого, пока еще, владельца депутатского мандата.